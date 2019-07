Un Posto al Sole, spoiler luglio 2019: l’inaspettato ritorno di Viola

Un Posto al Sole non va in vacanza e oltre ai soliti personaggi, prepariamoci a new entry e ritorni spettacolari. Cosa dobbiamo aspettarci?

Un Posto al Sole ci stupisce sempre e tra le varie vicende dei personaggi, ci saranno delle novità molto interessanti.

Torna Adele e arriva una new entry

In questo periodo siamo abituati a vedere Vittorio che si strugge per amore ed è quasi arrivato alla sua scelta, mentre Marina Giordano ha trovato quel padre che non vedeva da tanti anni.

In tutto questo Alex, che non sa nulla del tradimento di Vittorio, litiga con la sorella Mia – dal carattere molto duro e particolare tanto da ampliare la storia e farci conoscere questa famiglia.

Per questo motivo la new entry sarà proprio la mamma di Alex e Mia, una donna misteriosa che cambierà il destino di molte persone e non darà vita facile al caro Vittorio.

Ma nella soap torna anche Adele, dopo che il marito Manlio ha cercato di ucciderla durante quelle puntate ad alta tensione. Adele farà ritorno proprio per essere presente al processo del marito e ci saranno nuovamente degli attimi non piacevoli che ci riporteranno indietro nel tempo.

Viola torna a Napoli!

Ebbene si, dopo che i fan della soap si sono preoccupati – Viola ritorna per la nuova stagione con tantissime novità. Non sappiamo ancora quale sarà la storia che la caratterizzerà ma il suo trasferimento da Torino a Napoli potrebbe far presumere qualsiasi cosa.

Una nuova stagione molto ricca di eventi e qualche novità che speriamo di conoscere presto.