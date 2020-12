Un Posto al Sole, spoiler di gennaio: Serena cede a Leonardo

Nuove imperdibili puntate di Un Posto al Sole con qualche anticipazione di gennaio che riporta in pista vecchi amori.

Un Posto al Sole non ci lascia per le vacanze Natalizie e i primi spoiler di gennaio ci danno subito delle notizie alquanto particolari.

Roberto Ferri nei guai con Marina Giordano

Roberto Ferri ha giocato benissimo fino adesso, infatti il suo piano per acquisire un posto di livello ai cantieri è andato a buon fine. Non solo, vorrà anche prendere le quote di maggioranza anche se la sua azione lascerà perplessi Marina e Fabrizio.

L’imprenditore ottiene sempre quello che vuole, tanto che anche stavolta sembra proprio che riuscirà nuovamente ad essere a capo dei cantieri. Una storia che si ripete, anche perché tutto questo fa riaffiorare in lui l’amore per Marina Giordano – nonostante sia fisicamente attratto dalla sua complice Lara.

Forse per la prima volta Ferri è in confusione e proprio questi sentimenti potrebbero fargli fare un passo falso. Ma a proposito di amori che ritornano, i fan per un attimo hanno sperato in un riavvicinamento di Niko e Susanna ma il ragazzo si renderà conto che tutto il passato comprometterebbe il loro futuro: per questo motivo i due decideranno di prendere strade differenti, definitivamente.

Ugo è un altro protagonista delle puntate dei primi di gennaio, infatti la proposta che gli è stata fatta romperà gli equilibri.Ma Niko, oramai lucido e determinato, prenderà una decisione sulla sua professione che lascerà tutti senza parole.

Serena cede alla richiesta di Leonardo

Leonardo, come sappiamo, vive un periodo di profonda solitudine e sregolatezza a seguito della rottura con Serena. Il giovane chiede aiuto alla sua ex fidanzata e lei – preoccupata per il suo stato d’animo – deciderà di cedere e accettare. Ma di cosa si tratta? Per ora le anticipazioni non ci svelano nulla, ma conoscendo il soggetto tutto questo non poterà a qualcosa di buono.