Un Posto al Sole, spoiler di Gennaio 2021: Fabrizio in fin di vita?

Gli spoiler di Un Posto al Sole dei primi giorni di gennaio 2021 non danno buone notizie. Cosa accadrà a Fabrizio Rosato?

Ci sono attimi di paura e grande preoccupazione in Un Posto al Sole, come svelano alcuni spoiler di gennaio 2021. Sarà l’inizio di una vendetta?

Fabrizio Rosato in ospedale

Gli spoiler delle prossime puntate previste a gennaio 2021 non promettono nulla di buono. ll protagonista di questo dramma misterioso sarà proprio Fabrizio Rosato.

Ma facciamo un passo indietro, infatti ora Roberto Ferri è a capo dei Cantieri e Marina non vede di buon occhio questa costrizione. Non solo, Ferri prova ancora dei sentimenti per la donna – nonché ex moglie – tanto da suscitare l’ira di Lara, la sua complice in questo piano così lento ed elaborato.

Non solo, tutti i telespettatori ricorderanno molto bene di come Rosato abbia avuto degli spiacevoli episodi di debolezza e mancamento. Un atteggiamento preso di mira non solo da Marina ma anche da Roberto Ferri, ridendo di questa condizione.

Purtroppo però le nuove puntate del 2021 saranno accompagnate da un evento traumatico: secondo le anticipazioni della soap napoletana infatti, Rosato verrà ricoverato urgentemente in ospedale e le sue condizioni saranno molto critiche. Sarà in fin di vita? Per ora non è dato saperlo, come non si conosce ancora il motivo del suo ricovero. Quello che si ipotizza è che quanto accaduto potrebbe essere una conseguenza delle azioni di Ferri, che potrebbe essersi spinto oltre.

La vendetta di Marina Giordano

Ma Marina nelle prossime puntate deciderà di dare una svolta alla sua vita, dicendo addio a Napoli per prendersi cura di Fabrizio Rosato. Un dettaglio che porta non solo a capire che l’uomo per ora non lascerà la soap nella maniera più tragica, ma anche che Marina farà un passo indietro ai cantieri.

Non ci resta che aspettare altre anticipazioni per capire come andranno tutti gli avvenimenti.