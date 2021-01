Un posto al sole, spoiler: due clamorosi addii e tutte le new entry

Un posto al sole, spoiler: due clamorosi addii e tutte le new...

Incredibili novità nelle prossime puntate di Un posto al sole, che vedranno inaspettati addii e attesissime new entry nel cast.

Sono tantissime le novità che in questi giorni stanno letteralmente stravolgendo Un posto al sole.

L’amatissima soap opera di Rai 3 va in onda da moltissimi anni e ha al seguito una cerchia nutrita di fan che non perdono una puntata.

Gli appassionati, però, dovranno abituarsi ai mutamenti e soprattutto ai cambiamenti interni al cast del prodotto.

Anticipazioni Un posto al sole: due attori lasciano il cast

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, il pubblico assisterà all’addio di due veterani del cast della soap opera.

Si tratta di Nina Soldano, interprete di Marina, e di Giorgio Borghetti, che vestiva i panni di Fabrizio.

I telespettatori vedranno presto i due personaggi partire da Napoli, per non far ritorno nella città partenopea.

Il pubblico sospetta già un loro ritorno. Non può credere davvero che personaggi di tale calibro possano lasciare definitivamente le trame della soap.

Anticipazioni Un posto al sole: tutti gli attesissimi ritorni

Le prossime puntate della soap opera di Rai 3 vedranno il ritorno di due giovani volti del passato.

Si tratta dell’attrice Alessandra Masi, che vestiva già i panni di Chiara Petrone e che ora verrà riassunta da Radio Golfo 99.

La ragazza vivrà dei seri contrasti con Michele Saviani. I due difficilmente riusciranno a collaborare.

Ritornerà nella soap opera anche Nunzio Cammarota Boschi, interpretato dall’attore Vincenzo Messina.

Il giovane era comparso per l’ultima volta a Un posto al sole nel 2017 e tornerà nel 2021 con una storyline tutta da seguire.

Il personaggio avrà di nuovo a che fare con Chiara, con cui in passato ebbe una difficile relazione d’amore?

Per scoprire cosa accadrà, non rimane che attendere la messa in onda dei prossimi episodi di Un posto al sole.