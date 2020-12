Un Posto al Sole, spoiler dicembre 2020: la vittoria di Roberto Ferri

Colpo di scena tra gli spoiler di dicembre 2020 in Un Posto al Sole che mette in rilievo la vittoria di Roberto Ferri.

Il diabolico Roberto Ferri vince sempre? Tra i nuovi spoiler di Un Posto al Sole di dicembre 2020 sembra proprio di sì! Eppure non tutto è come sembra!

La vincita di Ferri

Per Ferri questo Natale si preannuncia molto sfizioso e come sempre l’affascinante imprenditore sembra uscirne sempre in piedi. Secondo gli spoiler tutto il suo piano contro Marina e i cantieri arriverà a dare i frutti ben sperati tanto che nelle prossime puntate della soap napoletana ci sarà ampio spazio per il suo gongolamento.

Ferri riprenderà in mano le redini dei cantieri così come si era prefissato da tempo. Ma nessuno – per ora – saprà mai il suo piano e passerà per l’eroe che si è sacrificato e ha aiutato Marina Giordano in questa impresa così impossibile. Con Fabrizio fuori dai giochi, il rapporto con la Giordano sembra alla deriva: questi tasselli rendono l’imprenditore fiero di se stesso e di tutto il lavoro che è stato fatto in questi mesi. Eppure non tutto è come sembra.

Dall’altra parte anche Alberto Palladini continua la sua mossa seducendo Barbara così da ottenere nuovamente il lavoro e il nuovo appartamento.

Marina o Lara?

Roberto Ferri dopo aver salvato la sorte dei cantieri si propone come socio di maggioranza: una domanda che farà vacillare Marina e Fabrizio. Quale sarà la loro reazione? Eppure una volta ottenuto tutto quello che desiderava, Roberto si trova davanti ad una questione inattesa.

L’uomo dovrà fare i conti per la grande attrazione nei confronti della sua complice Lara ma anche del grande amore nei confronti di Marina Giordano. Che questo sentimento, messo da parte per anni, gli faccia commettere un passo falso? La partita è ancora da giocare.