Un Posto al Sole, spoiler dal 16 al 20 settembre: Guido in pena per Cerruti

Cosa accadrà in Un Posto al Sole dal 16 al 20 settembre? Curiosiamo insieme tra i fatti più salienti della prossima settimana!

Un Posto al Sole torna la prossima settimana con un appuntamento doppio del lunedì e nuovi drammi. Cosa sta per succedere?

Il ritorno di Guido e Mariella

Mentre oggi la soap non va in onda, lunedì 16 settembre è previsto un doppio appuntamento con dei ritorni – tensioni e grandi litigi.

Come prima cosa vediamo che Marina sarà completamente avvilita per la partenza della figlia Elena e della nipote Alice, considerando che staranno fisse a Londa e non potranno tornare presto. Ma nello stesso tempo ci sono le sorti del padre Arturo: la donna riceverà un aiuto da chi non si sarebbe mai aspettata e forse potrà vedere una luce nel prossimo futuro.

Guido, Mariella e il piccolo Lorenzo tornano a Palazzo Palladini: Vittorio e Cerruti notano però che non sarà più come prima e ci saranno questioni da risolvere.

Cerruti si innamora e i due amici sono molto preccupati. Ma ancora non sanno che tutto questo si evolverà in qualcosa di estremamente positivo.

La tensione tra Filippo e Serena

La tensione tra Filippo e Serena è sempre più tagliente, tanto che si teme una rottura vicina dei due. Nonostante la ragazza stia cercando di riavvicinarsi al marito, Filippo non sembra essere più disposto a tollerare determinate situazioni.

Nello stesso tempo Anita farà una sorpresa a Vittorio direttamente in radio: come andrà a finire questa volta? Cederà alla tentazione o resterà freddo vista la sua relazione con Alex?