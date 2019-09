Un Posto al Sole, spoiler al 27 settembre: Filippo va via di casa

Volete sapere cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole? Diamo un occhio agli spoiler e cosa sta per fare Filippo!

Cosa sta per succedere in Un Posto al Sole? Per chi non resiste ecco qualche spoiler che ci porta in avanti sino al 27 settembre.

La grande crisi di Filippo

Sembra proprio che non si possa tornare indietro, tanto che da una banale litigata e un tentativo di riappacificazione da parte di Serena – scaturisce un disastro che mai ci saremmo immaginati.

Serena ha capito di aver sbagliato e farà di tutto per rimettersi insieme al marito anche se quest’ultimo sembra intenzionato a fare tutt’altro.

C’è quindi uno spoiler che ci segnala la volontà del padre – Roberto Ferri – a fare in modo che il figlio si trasferisca da lui: ma non si capisce se sia una manovra a suo favore o meno. Come tutti i fan sanno, Ferri non vede di buon occhio Serena e le ultime questioni con Leonardo gli hanno confermato quello che è sempre stato il suo pensiero.

I motivi lavorativi saranno un altro passo per prendere questa annosa decisione.

Gli spoiler rivelano che Ferri farà di tutto al fine che Filippo possa accettare l’invito, ma non si sa ancora se accetterà o meno la proposta del padre. La domanda quindi resta e bisognerà capire se i due si lasceranno definitivamente o meno.

Guido e Mariella ritornano a Palazzo

Se una coppia sta per lasciarsi, un’altra invece è più innamorata che mai. Tutti a casa Del Bue con il piccolo Lollo anche se non tutto sembrerà essere ben definito e corretto.

Vittorio si ritroverà quindi ad essere molto stretto e l’idea di una casa così affollata gli farà venire in mente una idea. Non ci resta che aspettare di sapere come andrà a finire!