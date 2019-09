Un Posto al Sole, spoiler al 20 settembre: la disperazione di Marina e Serena

Cosa ci dicono gli Un Posto al Sole spoiler? Due donne in preda alla disperazione che stanno per perdere tutto – riusciranno a rimettere le cose a posto?

Nuovi Un Posto al Sole spoiler fino al 20 settembre, dove possiamo scoprire quello che sta per accadere ai nostri protagonisti. Cosa succederà a Marina e Serena?

La lotta di Marina Giordano

Marina non è di buon umore, non solo per le sorti del padre ma anche per la decisione di sua figlia Elena nell’abbandonare tutto e recarsi a Londra con la nipote.

Ora però non può lasciarsi andare in melodrammi perché il padre ha bisogno del suo aiuto e deve fare di tutto per mettere a posto la situazione. In quella settimana Marina troverà un aiuto molto valido da una persona del tutto inattesa che sin da subito ha messo le mani avanti pur di non aver nulla a che fare con lei.

Marina dovrà quindi convincere suo padre ad accettare gli arresti domiciliari, mentre è bene evidenziare che la vicenda dell’omicidio di Rosato si farà sempre più complicata e annosa.

Cosa avrà in mente Rosato, il figlio dell’uomo ucciso?

Serena e Filippo in seria crisi

Filippo e Serena sono in crisi e per cercare di non perdersi, prenderanno una decisione che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

C’è da dire che in questo periodo la loro distanza si farà sentire a tal punto che i due saranno divisi sotto tutti i punti di vista e il divorzio sembra essere alle porte. Non fidandosi più di Serena, Filippo non riesce a fare un passo in avanti e non vede nemmeno di buon occhio Leonardo.