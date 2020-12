Un Posto al Sole, spoiler al 18 dicembre: “L’inaspettato incontro di Silvia”

Arrivano gli spoiler di Un Posto al Sole sino al 18 dicembre e per Silvia ci sarà una sorpresa, che potrebbe cambiare il corso delle cose.

In Un Posto al Sole niente fila mai liscio, tanto che gli spoiler sino al 18 dicembre ci lasciano leggermente perplessi.

Niko tra Jimmy e Susanna

Come sappiamo, Niko in questo periodo è fuori fase ma la situazione di Jimmy lo farà riprendere del tutto. Le pasticche troveate dal bambino segneranno la fine di un percorso preso dal ragazzo e l’inizio di qualcosa di nuovo vista la paura di questo episodio che – per ora – non è stato ancora dettagliato tra i vari spoiler.

Quello che è certo riguarda però il rapporto tra padre e figlio completamente compromesso. Il piccolo si sente trascurato e per Natale non si comporterà nel migliore dei modi, volendo trascorrere il Natale con Bianca e tutto il resto della famiglia. Ma non è tutto, perché Niko avrà modo di vedere anche Susanna: un gesto lo farà riflettere sul loro rapporto e proverà nuovamente qualcosa per la ragazza.

Nel mentre Mariella condivide con Guido una bella notizia, anche se lui non ne sarà per nulla entusiasta, esattamente come il vedersi Sasà nei panni di baby sitter.

La sopresa per Silvia

Anche la situazione ai cantieri è molto grave, ma Marina non si rende conto che il responsabile di tutto è Roberto Ferri. La Giordano, ignara del piano diabolico dell’uomo, gli chiederà aiuto per risollevare la situazione. Fabrizio però fa un passo indietro, non solo sulle quote dei cantieri che vuole vendere ma anche sul rapporto con la donna.

Silvia riceve una visita inaspettata al Vulcano e questa conversazione le darà un imput per comprendere il suo atteggiamento assunto dalla aggressione sino ad oggi. Tutto questo cambierà il suo modo di vedere le cose o sarà solo un attimo?