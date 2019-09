Un Posto al Sole, spoiler al 13 settembre: tuona il ricatto di Anita

Un Posto al Sole non ci lascia mai senza drammi e colpi di scena e quello che ha intenzione di fare Anita, sarà estremamente pericoloso per Vittorio e Alex

Come fare senza sapere cosa combineranno i nostri protagonisti di Un Posto al Sole? Anita non ha buone intenzioni e quello che sta per fare metterà Vittorio in difficoltà.

La grande delusione di Diego Giordano

Diego Giordano sembra essere ritornato in se dopo tutto il disastro della sua ex fidanzata e sulla sua gelosia. Ora Raffaele e Ornella si stanno prendendo cura del ragazzo che sta attraversando un momento molto difficile e non riesce a trovare un lavoro.

Renato potrebbe aiutarlo con qualcosa, ma Diego dovrà dimostrarsi capace e sicuro, perché sarebbe una occasione unica e sprecata. In casa di Filippo e Serena i rumors ci indicano una riappacificazione dei due, nonostante il loro ultimo periodo molto burrascoso.

Nonostante questo sembra che Tommaso non sia intenzionato a farsi da parte, tanto da tentare il tutto e per tutto portando via anche quel briciolo di serenità ritrovata.

Il piano di Anita contro Vittorio e Alex

Ma c’è un’altra coppia che sta per essere minata a causa del “terzo incomodo”. Vittorio ha tirato la corda e ora Anita non ci sta e si studia un piano per far saltare tutti i suoi segreti.

Una minaccia e poi un ultimatum, costringeranno Vittorio a tenere sotto controllo la sua “amante” al fine che non riveli nulla ad Alex. Ma il suo arrivo al Vulcano potrebbe cambiare le cose e Vittorio teme che tutto sia oramai finito.

Anche in questo caso gli spoiler non ci rivelano ancora cosa combinerà la rossa della soap, ma siamo certi che ogni suo passo comprometterà la storia dei due ragazzi.