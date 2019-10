Un Posto al Sole, spoiler al 25 ottobre: Aldo tra la vita e la morte

Un Posto al Sole non ci lascia mai tranquilli e ora Aldo lotta tra la vita e la morte. Chi è stato tra Diego e Beatrice?

Nelle prossime puntate di Un posto al Sole, Aldo sarà in fin di vita, Diego vorrà costituirsi e Beatrice sarà convocata in questura.

Aldo lotta tra la vita e la morte

Nelle puntate precedenti della soap più amata è avvenuta una discussione molto accesa tra Aldo Leone e Diego Giordano. In seguito allo scontro, l’avvocato è stato investito e ricoverato.

Nelle puntate che andranno in onda su Rai 3 dal 14 al 25 ottobre, vedremo che le condizioni di Aldo sono a dir poco drammatiche. Il giovane sta letteralmente lottando tra la vita e la morte.

Nel frattempo, Diego è spaventato al pensiero di essere stato lui a commettere il reato nei confronti dell’avvocato e quindi valuta la possibilità di costituirsi, per raccontare la dinamica dell’incidente.

Dopo il ricovero in terribili condizioni di Aldo, Eugenio Nicotera e Giovanna Landolfi iniziano ad avere dei sospetti. Eugenio sospetta proprio di Diego, considerati i suoi precedenti e l’ossessione dell’uomo nei confronti di Beatrice, la fidanzata di Aldo. Giovanna Landolfi, invece, arriva a scoprire dell’infedeltà di Aldo.

Aldo colpito da Diego o Beatrice?

Nel frattempo Beatrice allontana Diego, che è sempre più possessivo nei suoi confronti, e i due arrivano ad avere seri problemi in ospedale. Dopo, la donna viene convocata in questura per una comunicazione che la riguarda, di cosa si tratterà?

Raffaele prova a convincere Diego a non peggiorare le cose costituendosi, ma il figlio è ormai deciso a dare alle autorità competenti la sua versione dei fatti.

Se Diego dovesse parlare, la situazione per lui potrebbe prendere una piega davvero complicata. Gli inquirenti proseguiranno con le indagini ed effettueranno dei rilievi proprio sulla macchina di Diego, quale sarà l’esito degli esami?