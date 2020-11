Un Posto al Sole, spoiler al 13 novembre: “Niko entra allo studio Leone”

Facciamo un piccolo passo in avanti per scoprire gli spoiler di Un Posto al Sole sino al 13 novembre: cosa deciderà Niko?

Niko è il protagonista dei nuovi spoiler di Un Posto al Sole sino al 13 novembre. Cosa deciderà di fare in questo periodo di forte confusione?

Silvia tra disperazione e segreti

L’aggressione subita da Silvia e Michele farà emergere non pochi problemi alla coppia. Infatti, dopo quanto accaduto con i due malviventi sulla strada per Indaca le cose non saranno più le stesse per i due coniugi.

In effetti non ci sono informazioni aggiuntive su quanto accaduto ma sembra che la stessa Silvia tenga dentro un segreto e che non voglia più avere a che fare con nessuno, tanto meno con il marito Michele. Quest’ultimo si sente in colpa per non averla difesa e nonostante cerchi una comunicazione con lei troverà dinanzi a sè un muro. Che cosa nasconde Silvia e cosa è accaduto in quel posto maledetto?

Il colloquio di Niko allo Studio Leone

Tra i protagonisti delle prossime puntate c’è Niko, amatissimo personaggio della soap napoletana, alle prese con le sue crisi e decisioni molto importanti. Renato Poggi una volta appreso che il figlio vorrebbe lasciare lo Studio Navarra, chiede aiuto a Franco così che possa parlare con il cognato aiutandolo a trovare la retta via.

Sembra però che il futuro del giovane Poggi sia già segnato, infatti i rumos mettono nero su bianco che Beatrice deciderà di farsi perdonare organizzando un colloquio allo Studio Leone: non è ancora chiaro cosa sia accaduto tra i due, ma il senso di colpa sarà così netto da voler recuperare il rapporto.

L’avvocato Leone sarà lieto di fare un colloquio a Niko e non si sa ancora come andrà a finire: spunta però sul web una foto che ritrae tutti e tre insieme. Che si l’inizio di una nuova avventura?