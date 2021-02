Un posto al sole SPOILER al 12 febbraio: Nunzio in crisi, scontri tra Alberto e Clara

Un posto al sole SPOILER al 12 febbraio: Nunzio in crisi, scontri...

Ecco tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap opera italiana più longeva di sempre, Un posto al sole.

Da lunedì 8 a venerdì 12 febbraio 2021, andranno in onda in prima serata i nuovi appuntamenti di Un posto al sole.

La soap opera di Rai 3 intratterrà il pubblico da sempre affezionato al prodotto e lo stupirà con importanti novità legate a personaggi come Clara, Alberto, Nunzio, Silvia e Franco.

Anticipazioni Un posto al sole: la crisi economica di Nunzio

Nelle prossime puntate della soap opera italiana più amata, il personaggio di Nunzio, interpretato dall’attore Vladimir Randazzo, vivrà una vera e propria crisi economica, dalla quale dovrà uscire racimolando del denaro in breve tempo.

Nel frattempo, Franco continuerà le sue indagini, con l’intenzione di scoprire come mai Nunzio sia tornato a Napoli.

Mentre, al Circolo avrà luogo un evento di Gala, che creerà tensioni tra Alberto e Clara.

Infine, Ornella avrà intenzione di di aiutare Diego e spingerà Raffaele a parlare con suo figlio.

Anticipazioni Un posto al sole: l’astio tra Clara e Alberto

Nelle prossime puntate, Silvia si mostrerà delusa dalla polizia e da Michele: per questo motivo, prenderà una decisione inaspettata.

Intanto, Raffaele proporrà un lavoro a Diego, mentre Thea mentirà pur di difendere suo fratello.

Infine, Serena tenterà di spingere Clara a partecipare all’evento di Gala, ma la donna non vuole andarci a causa della lite con Alberto.

Anticipazioni Un posto al sole: lo scontro tra Silvia e Michele

Nei prossimi appuntamenti, Silvia avrà alcuni problemi con Michele per via dell’intervista in radio.

Intanto, avrà luogo la serata di Gala al Circolo, alla quale prenderanno parte Filippo, Roberto e Serena.

Alla fine, Clara non prenderà parte all’evento, mentre Alberto ci andrà con Barbara.

Inoltre, il personaggio di Diego andrà presso il laboratorio d’arte presepiale e prenderà una una decisione importante.