Quali sono gli spoiler di Un Posto al Sole? Ci sono delle novità interessanti e sembra proprio che Diego si rimetterà nuovamente nei guai

Un Posto al Sole spoiler di ottobre con nuove importanti rivelazione di quello che sta per fare Diego Giordano: ma cosa gli sta capitando?

Nadia lascia un Renato innamorato

Eravamo rimasti con un Renato oramai preso solo da Adele Picardi, che dopo un incontro casuale tutto diventa magico e particolare.

Ma da quel che si capisce Renato subirà un doppio due di picchie. Infatti, Nadia scocciata dal comportamento del compagno non ci penserà due volte e lascerà Poggi per sempre, senza più voltarsi indietro.

Un duro colpo per l’imprenditore che però crede di aver fatto oramai breccia nel cuore della bella Adele: lei sarà contenta di passare del tempo con lui e lusingata dalle attenzioni. Quello che non è ancora chiaro è se lei contraccambierà il sentimento per Renato oppure gli darà il secondo due di picche nel giro di poco tempo.

Marina continua la sua relazione con Fabrizio, ignara che proprio lui è l’assassino di suo padre e il colpevole insieme alla famiglia di incriminazione falsa per Arturo.

La donna, avvertita anche da Ferri, dovrà quindi capire se continuare a battersi per il padre oppure lasciar perdere questa lotta legale. Arturo in ospedale incontra lo zio di Fabrizio e lo scontro diventa inevitabile.

Diego spia e terrorizza Beatrice

Diego Giordano sembrava essere tornato sui sui passi, tranquillo e in cerca del suo nuovo futuro. Ma qualcosa gli è nuovamente scattato nella testa e a farne le spese sarà proprio Beatrice.

Il ragazzo si apposterà ovunque seguendola, spiandola e terrorizzandola guidato da una folle gelosia nei suoi confronti: cosa farà la ragazza?

Il timore più grande è che Diego possa fare un gesto azzardato. Non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà.