Un Posto al Sole, sospeso il 29 agosto: ecco perché non va in onda

Un Posto al Sole, sospeso il 29 agosto: ecco perché non va...

Un Posto al Sole è appena tornato e già non va in onda questa sera? Ecco la motivazione e quando riprenderanno la programmazione normale

Tutti gli utenti si stanno chiedendo come mai questa sera non vada in onda Un Posto Al Sole. Vediamo insieme il motivo e quando torna.

La sospensione della soap napoletana

La puntata di questa sera – 29 agosto – non andrà in onda per lasciare spazio ai Campionati Europei di Pallavolo femminile, con il match tanto atteso Polonia – Italia.

Da venerdì 30 agosto tutti incollati nuovamente alla tv con un’altra emozionante puntata della nostra soap preferita. Non mancheranno i colpi di scena e una doppia puntata dedicata soprattutto al Processo di Manlio.

Cosa succederà il 30 agosto?

Tutti pronti il 30 agosto con una puntata dedicata al processo di Manlio, dove tutti quanti i protagonisti del Palazzo stanno attendendo il verdetto finale.

La paura è quella che il Giudice possa dichiarare la sua innocenza e metterlo nuovamente in libertà. Un processo alle battute finali che vede una Adele disperata ma sempre più vicino a Renato Poggi, che sta – di conseguenza – trascurando la sua Anna.

Giulia sarà impegnata insieme a Renato a dare tutto il sostegno possibile ad Adele, mentre Niko e Susanna si faranno molte domande su tutti i rischi che potrebbero correre portando la madre in Tribunale davanti al marito.

Filippo e Serena tornano dalle vacanze ma Roberto Ferri non gli lascia nemmeno il tempo di respirare, chiedendo loro di iniziare tutto quanto il prima possibile.

Cerruti fa un passo falso e il suo Massimo crederà di essere stato tradito con Michele.