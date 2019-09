Un Posto al Sole, sospeso il 13 settembre: ecco perché non va in onda

Nella serata di domani Un Posto al Sole non va in onda? Ecco il perché e quando torna la nostra soap preferita

Domani non potremo vedere la nostra soap preferita Un Posto al Sole: perché i nostri protagonisti ci lasciano?

La sospensione della soap

Tutti i fan della soap napoletana si staranno chiedendo il motivo della sospensione prevista per domani 13 settembre. Giunta oramai alla 23ma edizione questa settimana ci lascia prima per dare spazio alla partita di Pallavolo Italia-Grecia – seconda sfida nel campionato Europeo che si gioca in terra francese.

Ma non c’è da preoccuparsi perché lunedì 16 settembre ci sarà un doppio appuntamento, giusto per recuperare quanto andrà perso durante la serata di domani.

Dove eravamo rimasti?

Restiamo quindi con il fiato sospeso sino a lunedì, senza sapere le sorti della piccola Mia, scappata dalla Terrazza dopo aver ascoltato la telefonata di sfogo che Alex riserva a sua mamma.

Mia scappa senza lasciare tracce e la sorella dovrà quindi andare a cercarla subito, non solo per scusarsi ma anche perché da sola potrebbe mettersi nei guai. Ad aiutarla nell’impresa il suo fidanzato Vittorio e Franco Boschi, che sa come muoversi in queste occasioni.

Vittorio nel mentre è preoccupato dopo che Anita ha minacciato di raccontare tutto quanto ad Alex: lei vuole certezze e vuole anche sapere cosa potrà accadere tra i due non volendo perdere le speranze.

Dall’altra parte abbiamo una grande crisi tra Filippo e Serena, che dopo la vicenda di Leonardo – che non è Tommaso come vi spieghiamo in questo articolo – non si fida più della moglie e ogni suo passo viene messo sotto la lente di ingrandimento.

Stesso discorso per Marina, il cui padre Arturo e la figlia la faranno sprofondare nella tristezza più assoluta. Non ci resta che aspettare lunedì prossimo, per un doppio appuntamento.