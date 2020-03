Sospeso Un posto al sole: bloccato per il contagio del Coronavirus, la drastica decisione Rai

Un posto al sole, si fermano le riprese della fiction più amata d’Italia, in onda in questi giorni solo repliche, ecco cosa sta succedendo

Anche la soap più amata di sempre ha deciso di prendersi una pausa dalle riprese fermando per un po le registrazioni di Un posto al sole.Pare infatti che la decisione sia stata presa proprio a causa delle restrizione del governa, che ha limitato il contatto fisico.

Un posto al sole si fermano le riprese

Ormai la situazione Corona Virus, ha messo in ginocchio l’Italia. Pare infatti che nei giorni scorsi la produzione della storica soap di Rai 3, aveva deciso di registrare soltanto puntate in cui gli attori stavano a debita distanza tra loro. Ma era una situazione al quanto impossibile, perciò la soap come altri programmi televisivi, ha dovuto mettere uno stop alle registrazioni per evitare il contatto tra attori rispettando appunto le misure di sicurezza imposte dal governo.

Tutto è diventato più difficile da quando ormai l’Italia è diventata zona rossa, sopratutto nella zona di Milano e dintorni.

Un posto al sole repliche dal 13 aprile

Da qualche giorno anche gli attori della soap ha deciso di parlare di questa situazione molto delicata che ormai tutta Europa sta affrontando. La stessa attrice Giorgia Giantiempo nelle sue instagram stories ha comunicato ai suoi fans che purtroppo le riprese ripartiranno a data da destinarsi. Ma questa non è l’unica novità, a quanto pare la soap infatti proietterà i suoi nuovi episodi fino al 10 aprile. La situazione però prenderà una piega diversa dopp il 13 aprile quando le nuove puntate verranno sostituite da alcune repliche. Ovviamente le nuove puntate della soap dipenderà solamente da come evolverà la situazione sanitaria in Italia.