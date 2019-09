Grave lutto per Un posto al sole, il triste addio dell’attrice sui social: ‘Non ti ho salutato come meritavi’

Grave lutto per Un posto al sole, il triste addio dell’attrice sui...

Grave lutto per l’attrice di Un Posto Al Sole, lo straziante messaggio di addio sui social: “non ti ho salutato come dovevo e come meritavi”

Lutto per una delle soap più amate e seguite del nostro Paese, Un posto al sole. Sara Ricci, che nella serie televisiva di Rai tre veste i panni di Adele, ha scritto un lungo messaggio sui social in cui annuncia la scomparsa di una delle persona più importanti della sua vita: “sarai sempre sui nostri sorrisi“.

Un posto al Sole: Sara Ricci e l’addio al papà

Un dolore con il quale è difficile fare i conti. Quando ci lascia una persona così importante sembra quasi impossibile trovare la forza giusta per affrontate un momento simile. Sara Ricci, l’attrice che nella soap napoletana veste i panni della dolce Adele, ha utilizzato i social per dare voce ai suoi pensieri in merito alla triste scomparsa del suo amato papà. L’attrice romana ha voluto condividere con i suoi seguaci questa notizia con un messaggio su IG che ha commosso il popolo del web.

L’ex attrice di Vivere ha precisato che suo papà se n’è andato stanotte e ‘arrabbiata’ ha fatto un importante riflessione sulla sua vita professionale. Un lavoro, quell’attore/attrice, che spesso ti porta lontana/o dai tuoi affetti.

Il triste messaggio sui social

Un lungo messaggio che esprime, in modo chiaro, la sofferenza e il dolore dell’attrice romana:

“Stanotte ci hai lasciati.Mi trovo a fare i conti con la mia coscienza e la consapevolezza di fare un lavoro di ……m…….che ti dilania, ti allontana dalle.persone che ami, che ti rende egoista e autoriferito”

L’attrice di Un posto al Sole ha poi aggiunto: