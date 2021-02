Un Posto al Sole, grande colpo di scena: Marina ritonerà nella soap!

Un Posto al Sole, grandi novità dalla soap ambientata a Napoli: Marina Giordano, interpretata da Nina Soldano, ritornerà nella telenovela.

Nelle ultime settimane, si è chiacchierato molto sull’uscita di Marina Giordano da Un Posto al Sole.

Il personaggio è interpretato dall’attrice Nina Soldano ed è uno dei più importanti all’interno della narrazione.

Dopo l’annuncio della dipartita dell’imprenditrice all’interno della storia, in molti sui social hanno espresso il proprio dissenso rispetto alla decisione della produzione.

C’è una novità, però: Marina ritornerà a far parte delle vicende della soap opera ambientata a Napoli!

Un Posto al Sole: il ritorno di Marina Giordano

Anche se, nelle ultime settimane, era stato annunciato che Marina Giordano sarebbe sparita da Un Posto al Sole, la produzione ha fatto un passo indietro.

Il personaggio – interpretato da Nina Soldano – ritorna a far parte dell’amatissima soap opera partenopea.

Un annuncio che sicuramente rallegrerà il cuore dei fan della popolare telenovelas, in quanto in molti aveva espresso il proprio disaccordo sulla decisione di eliminare il personaggio dalla storia.



Pare che anche questa storia abbia un lieto fine: l’imprenditrice si affiancherà agli altri personaggi, continuando ad intrattenerci nell’appuntamento serale della soap.

Marina avrà un ruolo “fondamentale”

Intervistato da Today, il produttore esecutivo di Un Posto al Sole, Fabio Sabbioni, ha rivelato che il ritorno di Marina sarà molto importante all’interno della soap.

Come lui stesso sottolinea, gli allontanamento degli attori non sono definitivi e che, nella gran parte delle volte, sono richiesti da questi ultimi per avere un po’ di pausa o dedicarsi ad altri progetti.

Non è tutto: dopo la momentanea sparizione dell’imprenditrice all’interno della narrazione della telenovelas, ci saranno nuovi risvolti legati al personaggio.

Come lo stesso Fabbioni rivela, Marina “tornerà alla grande e il suo sarà un ruolo fondamentale”.

A questo punto, non ci resta che attendere il ritorno di Nina nei panni di Marina e capire come inciderà la sua reintroduzione all’interno della narrazione.