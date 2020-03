‘È venuto a mancare’ La terribile scomparsa, l’attore del Posto al sole e il dramma che l’ha spinto sul set

Un posto al sole, la drammatica confessione di Guido: “Recito per mio fratello scomparso”

Una delle soap più amate e longeve della televisione italiana è, senza alcun dubbio, Un posto al sole. La soap, in onda da lunedì al venerdì alla ore 20:45 su Rai 3, da anni accompagna il pubblico e continua a regalare emozioni e sano divertimento con le sue storie. Tra gli attori più apprezzati vi Germano Bellavia, meglio conosciuto nei panni di Guido, che in una recente intervista ha condiviso un drammatico ricordo con i lettori: la scomparsa del fratello.

Un posto al sole: il ricordo di Guido

La soap napoletana è amatissima dai telespettatori e il pubblico non si perde mai una puntata. A rendere unica questa serie televisiva è anche la simpatia di alcuni personaggi come Germano Bellavia. In una recente intervista rilasciata al settimanale Visto Tv, l’attore napoletano ha condiviso un momento particolarmente difficile della sua vita: la scomparsa di suo fratello.

Antonio è venuto a mancare nel 1987 e, come lui, faceva l’attore:

“Avevo mio fratello Antonio che faceva l’attore. Purtroppo è venuto a mancare nel 1987.”

Le parole dell’attore partenopeo

Nella sua intervista al settimanale citato, Germano Bellavia ha rivelato un aneddoto. Nel dettaglio, l’attore partenopeo ha raccontato che l’ultima volta che ha sentito suo fratello a telefono aveva superato il provino per Scugnizzi:

“L’ultima volta che l’ho sentito al telefono gli ho detto che avevo superato il provino per Scugnizzi, incominciò ad urlare di gioia. “

Bellavia ha poi aggiunto:

“Racconto questo aneddoto perchè io ho scelto questo mestiere per cercare di fare quello che mio fratello non è riuscito a fare”.

In merito al personaggio che da anni interpreta ha precisato che non essere stanco di lui e nella soap affronta un argomento molto importante: il rapporto tra padre e figlio.