Ve la ricordate Rita, la moglie morta di Raffaele di Un Posto al Sole? In molti si sono chiesti che fine abbia fatto. Oggi la ritroviamo così.

Ve la ricordate Rita Giordano? È stato uno dei personaggi più amati di Un Posto al Sole che, dopo vent’anni, è ancora una delle soap opera più amate del piccolo schermo italiano.

In molti si sono chiesti che fine abbia fatto l’attrice che interpretava la moglie di Raffaele Giordano.

Se vi interessa sapere cosa fa oggi Adele Pandolfi che ha prestato il suo volto al personaggio tanto amato e compianto della telenovelas partenopea.

Rita Giordano, amato personaggio di Un Posto al Sole

Adele Pandolfi ha interpretato Rita Giordano in Un Posto al Sole, amata soap opera del piccolo schermo italiano sin dalla sua prima puntata, andata in onda vent’anni fa.

Lo sceneggiatore Wayne Doyle decise di far morire il personaggio che aveva il volto della Pandolfi, al fine di dare una svolta alla storia che appassiona, da anni, il pubblico italiano.

Dopo la scomparsa della moglie di Raffaele Giordano all’interno dell’apprezzata telenovelas, molti fan si sono chiesti che fine abbia fatto l’attrice che l’ha interpretata per così tanti anni. Se siete curiosi di scoprirlo, non dovete far altro che proseguire nella lettura.

Adele Pandolfi, ecco cosa fa oggi Rita Giordano di UPAS

Adele Pandolfi ha interpretato Rita Giordano in Un Posto al Sole, per 926 puntate per poi abbandonare la soap quando lo sceneggiatore Wayne Doyle ha deciso la dipartita del suo personaggio, che era la moglie di Raffaele Giordano.

Abbiamo rivisto l’attrice nei panni di Rita Giordano, nella puntata 5000 di Un Posto al Sole, quando vi è stata inserita attraverso un espediente narrativo in cui Raffaele ha potuto riabbracciarla, mediante una visione mistica.

Adele ha lavorato molto in teatro e oggi si dedica proprio a questa sua grande passione: dopo Un Posto al Sole, infatti, l’abbiamo vista in La Squadra.