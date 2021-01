Ecco la vera identità del bambino ritratto in foto, che oggi è l’amatissimo volto di una delle soap opera più famose della tv.

Da giorni circola sul web la foto di un bambino davvero bellissimo, che ha destato la curiosità degli utenti.

La sua identità è sconosciuta e sono in molti a chiedersi chi sia in realtà. Il bambino oggi è un famosissimo attore della tv.

Fortunatamente siamo riusciti a scoprire di chi si tratta e di seguito ve lo riveliamo!

Chi è il bambino in foto?

Il ragazzino immortalato in foto era un bambino sconosciuto all’epoca. Nessuno si sarebbe mai aspettato che un giorno sarebbe diventato un attore famosissimo.

E invece è quello che è accaduto. Capelli scuri, occhi chiarissimi e sguardo di chi un giorno avrebbe fatto stragi di cuori.

Nasce a Vico Equense, l’11 dicembre del 1969 ed esordisce come attore nel 1991 a teatro con “Sei personaggi in cerca d’autore” per la regia di Franco Zeffirelli.

Nel corso della sua carriera ha partecipato a progetti importanti, di cui il maggiore è sicuramente il ruolo di Alberto Palladini in Un posto al sole.

Adesso avete capito chi è il bambino in foto? Naturalmente Maurizio Aiello!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da maurizio Aiello (@maurizioaielloreal)

Oggi è un famosissimo attore

Maurizio Aiello adesso ha 51 anni e ne è trascorso di tempo dal momento dello scatto.

A pubblicare per la prima volta la foto è stato l’attore stesso, attraverso il suo profilo su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da maurizio Aiello (@maurizioaielloreal)

Maurizio Aiello è oggi un attore di successo, che continua a interpretare Alberto nella soap opera di Rai 3.

Il suo personaggio, negli ultimi tempi, ha intrecciato una relazione con la bellissima Clara, dalla quale ha avuto anche un figlio.

Di recente, la coppia sta vivendo una vera e propria crisi, che rischia di causare una rottura definitiva.