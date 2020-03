Un posto al sole torna su Rai3 con le repliche della soap opera a partire dal 6 aprile, a causa dello stop alle riprese per via del Coronavirus

Scopriamo insieme cosa vedremo negli episodi di Un posto al sole in onda dal 6 aprile in poi in prima serata su Rai 3!

Stop alle riprese

L’emergenza sanitaria che l’Italia sta vivendo ha arrestato le riprese della soap opera di Rai 3, Un posto al sole.

Non potendo girare le nuove puntate della fiction, gli attori si trovano al momento fermi e impossibilitati a far proseguire la soap con le sue attuali storyline.

Per tale ragione, gli autori e il palinsesto Rai hanno pensato in un primo momento di interrompere la programmazione di Un posto al sole.

Alla fine, però, si è arrivati alla conclusione di mantenere lo spazio dedicato allo soap opera, trasmettendo delle repliche, che partiranno dal prossimo 6 aprile 2020.

Le repliche di Un posto al sole

In attesa di conoscere con esattezza l’orario di messa in onda, sono stati però forniti dei dettagli sulle puntate che saranno trasmesse.

Sembra proprio che gli episodi di Un posto al sole trasmessi a partire dal 6 aprile 2020 avranno avvio dalla puntata numero 3451, andata in onda il 12 marzo del 2012.

I telespettatori di Un posto al sole verranno catapultati, quindi, indietro di ben otto anni, nel periodo in cui comparivano le gemelle Micaela e Manuela Cirillo, interpretate dall’attrice Cristiana Dell’Anna, Tommaso (Michele Cesari) e Greta (Cristiana D’Alberto), il boss Vintariello e donna Lucia, la mamma di Guido, interpretati dagli scomparsi Antonio Pennarella e Regina Senatore.

La storia riprenderà da quando Filippo (Michelangelo Tommaso), si trovava in dialisi e alla ricerca di Carmen (Serena Rossi). I telespettatori avranno modo di rivedere l’incontro tra Filippo e suo fratello Tommaso, lo scambio tra Manuela e la sua gemella che ingannerà Niko (Luca Turco), e la scoperta da parte di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) che la bambina portata in grembo da Greta è realmente sua figlia.