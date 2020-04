Un posto al sole, tornano le repliche: cosa e chi vedremo dal 6 al 10 aprile?

Un posto al sole torna su Rai 3 con le repliche della soap opera, in onda dal 6 al 10 aprile in prima serata

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole!

Le repliche della soap opera

A causa dell’emergenza sanitaria italiana provocata dalla diffusione del Coronavirus, come sicuramente saprete già, le riprese di una delle soap opere italiane più amate, Un posto al sole, sono state interrotte.

Ciononostante, si è deciso di mantenere invariato l’appuntamento con la fiction in prima serata su Rai 3 e di mandare in onda le repliche della soap.

Le trame delle puntate in replica, che il pubblico avrà modo di vedere da lunedì 6 a venerdì 10 aprile 2020, riprendono dal periodo in cui Roberto Ferri ha scoperto di essere il padre del bambino atteso Greta Fournier e Filippo ha incontrato suo fratello Tommaso a Bologna.

Il bambino di Greta

Tra i protagonisti delle prossime puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3, vi sarà sicuramente il personaggio di Roberto, molto agitato per via del responso del test della paternità a cui si è sottoposta Greta.

La donna, infatti, è incinta di un bambino, il cui padre altri non è che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). La notizia sconvolgerà l’uomo, mentre la Fournier approfitterà della situazione per avvicinarsi sempre di più a lui.

Come se non bastasse, anche un altro fronte sembrerebbe destare preoccupazione al Ferri: l’uomo è in pensiero per il figlio Filippo e lo rimprovererà per non aver effettuato il ciclo di dialisi

L’incontro tra Filippo e Tommaso

Il personaggio di Filippo (Michelangelo Tommaso) deciderà di partire alla volta di Bologna nel tentativo di rintracciare Carmen. Una volta lì, però, si imbatterà casualmente in un’altra persona.

Si tratta di Tommaso, il fratello che ha incontrato del tutto fortuitamente nel capoluogo dell’Emilia Romagna. Il Sartori ne approfitterà per chiudere e deciderà di farlo dopo aver parlato con lui.

Infine, l’uomo riceverà una grossa novità una volta rientrato nel capoluogo campano.