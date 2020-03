Un Posto al Sole, i tre momenti più terribili vissuti dai protagonisti della soap italiana

Un posto al sole torna con nuovi e imperdibili episodi che approfondiranno le varie storyline, ma nel frattempo ricordiamo i 3 momenti più spaventosi della storia della soap opera

Scopriamo quali sono i 3 momenti più brutti e orrorifici a cui i telespettatori di Un posto al sole hanno dovuto assistere – come ricordato anche da Blasting News. 3 momenti inaspettati, che hanno spezzato l’atmosfera di gioia e spensieratezza della soap opera di Rai3.

Quali sono i momenti più terribili accaduti ad Un Posto al Sole?

Marina in manicomio

Uno dei momenti più sconvolgenti di Un posto al sole è probabilmente il periodo vissuto dal personaggio di Marina in manicomio. La donna, dopo il tentato omicidio di Greta e aver compiuto altre malefatte, finì in un ospedale psichiatrico giudiziario, tradita da Ferri.

In quel periodo, nella soap opera i telespettatori potevano avvertire un clima molto cupo e disturbante, ai limiti dell’horror. Ad amplificarlo, il temperamento di Marina che nel frattempo attendeva e covava vendetta.

Giovanna prigioniera

Un altro episodio che i fan della soap opera non possono non ricordare senza che sopraggiungano i brividi è quello in cui Giovanna si trova ad essere prigioniera del killer.

Lo spietato assassino amava tenere prigioniere giovani donne, che legava con catene per poi abusare di loro e infine ucciderle. Giovanna si trovava in un cupo scantinato, legata con delle catene. Dopo la prigionia, la donna riuscì a scappare.

Angela sepolta viva

Uno dei momenti più sconvolgenti e inaspettati di Un posto al sole è sicuramente la sepoltura di Angela.

La donna, che ai tempi aveva interrotto la relazione con Franco, si era avvicinata a Leonardo Balestrieri, un uomo affascinante e apparentemente molto garbato.

Poco dopo, invece, la donna scoprì di essersi fidata di uno spietato serial killer, un terribile criminale che arrivò persino a seppellire Angela viva. Fortunatamente, la donna riuscì a uscire dalla botola e tutto si concluse per il meglio.