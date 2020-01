Si allarga la famiglia di Un posto al Sole, secondo figlio per la nota coppia della soap napoletana

Si allarga la famiglia di Un posto al Sole, secondo figlio per...

Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti protagonisti indiscussi della soap opera aspetterebbero un bambino, ecco cosa hanno detto

La bellissima coppia della soap opera più seguita d’Italia da tantissimi anni, vede i due protagonisti non che coppia nella vita reale Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti sopra la bocca del gossip.

Un posto al sole, Samanta e Michelangelo arriva la cigona

A quanto pare per la bellissima coppia del soap ambientata a Napoli sta per arrivare una nuova sorpresa. I due a quanto pare aspetterebbero già da un po, ma da parte della coppia non è arrivata nessuna notizia. Sta di fatto che molte sono le voci che girano molto presto sui social ma ancora nessuno conferma è arrivata.

I due però convolati a nozze qualche tempo fa, hanno già una bellissima bambina di quattro anni di nome Sole. A dare la notizia del secondogenito è stato il settimanale Diva e Donna, anche se al momento i diretti interessati non hanno ancora parlato di questa nuova gravidanza. I due attori infatti sembra stiano trattando la notizia con grande riservatezza, anche forse, con un pizzico di scaramanzia.

Un posto al sole, Samanta e Michelangelo avranno un figlioi?

I due attori, protagonisti della soap su Rai 1, sembrano essere molto affiatati. I due infatti sposati qualche anno fa, hanno già una bambina, ma la notizia che oggi sta girando è quella di una nuova gravidanza dell’attrice. I due infatti non hanno ancora confermato ne smentito le voci di questa cicogna,tanto meno si sa il sesso del bambino.

Insomma i due vogliono tenere il più riservato possibile la loro vita privata anche se tanti fans, accaniti della soap, avrebbero un enorme piacere sentire dai due attori, la lieta e bellissima notizia.