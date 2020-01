Un Posto al Sole, “Marina scopre la terribile verità”: anticipazioni sino al 24 gennaio

Un Posto al Sole è nuovamente ricco di grandi colpi di scena e l’ascesa di Marina questa volta sarà terribile. Ecco cosa le sta per accadere

Un Posto al Sole non ci lascia mai tranquilli e nelle prossime puntate la verità travolgerà Marina: un qualcosa che la lascerà senza forze per molto tempo.

La crisi di due coppie

Ci sono due coppie in crisi a palazzo, la prima è quella formata da Filippo e Serena. Dopo aver scoperto il tradimento durante il viaggio di lavoro a Formentera, Serena ha deciso di allontanare il marito e prendersi qualche momento per sé.

Nelle prossime puntate però qualcosa farà in modo che Filippo possa riprendere in mano la situazione tanto da aiutare la moglie al B&B. Questo potrà riavvicinare la coppia oramai in crisi?

Anche i coniugi Boschi non se la passeranno bene, infatti litigheranno in merito alla decisione sull’assunzione – o meno – dell’insegnante privato. La piccola Bianca è terrorizzata dalla sua maestra e non ha più alcuna intenzione di mettere piede in classe: Angela e Franco dovranno trovare un accordo, per il bene di tutta la famiglia.

Otello invece troverà una sistemazione, farà pace con Renato e grazie all’intervento con Rossella forse le cose con Teresina – la moglie – si appianeranno una volta per tutte.

Marina scopre tutta la verità

Focus su Marina che dovrà affrontare un bruttissimo periodo. Sembra infatti che la Giordano dopo un litigio violento con Fabrizio e lo zio, venga a scoprire tutta la verità sulla morte del padre proprio di Fabrizio.

Dopo tutto questo arriverà per lei un momento di crisi, di grande dolore e nessuno potrà fare nulla: Alberto Ferri prenderà in mano la situazione non solo sul piano lavorativo ma anche sul piano personale.

Rumors prevedono un riavvicinamento tra i due, ma la coppia storica non sembra destinata a tornare insieme.