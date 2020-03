Un Posto al Sole, Marina in pericolo di vita: anticipazioni al 3 aprile

Un Posto al Sole, Marina in pericolo di vita: anticipazioni al 3...

Un posto al sole torna con gli ultimi episodi in onda su Rai 3, dal 30 marzo al 3 aprile 2020 in prima serata

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda prima dell’interruzione delle riprese causata dall’emergenza italiana per il Coronavirus.

Le ultime puntate di Un posto al sole

Le prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 30 marzo al 3 aprile 2020, saranno le ultime relative a una programmazione regolare. La trasmissione dei nuovi episodi di Un posto al sole, infatti, sarà ufficialmente sospesa da lunedì 6 aprile, data nella quale partiranno le repliche della soap opera di Rai 3.

Verrà compiuto un salto temporale nel passato di ben otto anni, alle puntate che seguivano le storyline di personaggi come Tommaso, Greta e le gemelle Cirillo.

Marina in pericolo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda dal 30 marzo al 3 aprile 2020, il pubblico assisterà all’approfondimento dell’omicidio di Sebastiano Rosato.

La storyline si concentrerà in particolare sul personaggio di Gabriella, che nasconde un lato a dir poco oscuro. La donna svelerà a Marina cosa è realmente accaduto a Sebastiano e quest’ultima si renderà conto di essere in serio pericolo di vita.

La verità sull’omicidio

Gabriella racconterà a Marina di aver accompagnato Sebastiano dal testimone, che aveva accusato ingiustamente Arturo dell’omicidio, per corromperlo. L’uomo era, infatti, stato pagato da Rosato senior per mentire: alla fine, però, la donna ammetterà di avere, a sua volta, ricattato Sebastiano in cambio del suo silenzio.

Nel frattempo, Roberto chiamerà Marina, che sarà costretta a farfugliare alcune frasi senza senso in presenza di Gabriella. Sarà allora che l’uomo si metterà in allarme e deciderà di intervenire per salvare la Giordano.

Gabriella, dopo aver tolto il telefono di mano a Marina, estrarrà un’arma per puntargliela contro, mettendola seriamente in pericolo.