Grave lutto per Un posto al sole e per il mondo dello spettacolo: l’attore si è spento a 30 anni. Sui social l’addio della famiglia

E’ venuto a mancare Marco Malapelle, all’età di 30 anni. Il giovane aveva una grande passione per lo spettacolo.

Nel corso della sua breve carriera ha lavorato per diverse fiction di successo come Un posto al Sole e L’Amica Geniale in veste di macchinista ed attrezzista.

Lutto nel mondo del cinema: addio a Marco Malapelle

Non è potuto sfuggire ad un tragico destino. Stimato ed amato da tutta la città partenopea, in particolar modo nel Rione Sanità, Marco Malapelle è venuto a mancare nella giornata di ieri.

Da tempo, il giovane combatteva contro un male incurabile che non gli ha lasciato scampo. In questi ultimi anni, ha preso parte a diversi film e fiction di successo in veste di macchinista ed attrezzista e si è fatto conoscere per la sua professionalità.

In particolare sul set di Un Posto al Sole e l’Amica Geniale ed anche in un videoclip del misterioso cantante napoletano Liberato. Nel mondo dello spettacolo era noto con il nomignolo di ‘o’ gemell’ in quanto ha un fratello gemello che lavora nel medesimo campo.

I messaggi di cordoglio sui social

Sui social non sono mancati i messaggi di cordoglio per Marco Malapelle, tra questi vi è anche quello del consigliere comunale Ciro Guida. Tramite il suo account Facebook, ha voluto salutare un ultima volta il giovane con un post che ha commosso il popolo del web:

“Oggi il Quartiere Stella piange la scomparsa di un suo Figlio, Marco Malapelle, una persona perbene, un ragazzo speciale. Ci salutavamo sempre con grande affetto io e te

Ti porto nel cuore Geme’”.

La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.