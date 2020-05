Un Posto al Sole, le nuove puntate: indiscrezioni e data di inizio

Un posto al sole tornerà nei mesi estivi con le nuove puntate ideate dagli autori, nonostante l’emergenza sanitaria in corso

Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi ai nuovi episodi di una delle soap opere più amate in Italia, Un posto al sole!

Le nuove misure precauzionali

Come ormai tutti sapranno, molte produzioni italiane, e non solo, sono state interrotte per via dello scoppio dell’emergenza sanitaria nel nostro Paese.

Tra queste, la soap opera di successo di Rai 3, Un posto al sole, che è stata sospesa e l’impossibilità di girare puntate nuove. Al suo posto, ogni giorno vengono trasmesse delle repliche, per non far sentire troppo la mancanza ai telespettatori.

Nella fase di convivenza con il virus, però, è bene che le produzioni inizino a pensare a come riorganizzare le riprese e mandare avanti i progetti. Il Direttore del Centro Produzione Rai di Napoli, Antonio, Parlati ha confermato vi sia la volontà di ripartire in estate.

Ha ribadito che ci sarà bisogno di procedere con cautela, nel rispetto di tutte le normative. Nei centri saranno forniti dispositivi di protezione e all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea.

Le anticipazioni di Un posto al sole

Nei nuovi palinsesti estivi della Rai, la messa in onda della soap opera Un posto al sole sarebbe già prevista.

La sua sceneggiatura, però, avrebbe la necessità di una riscrittura totale. Il motivo? I copioni, scritti ancor prima dell’emergenza sanitaria, non farebbero il minimo accenno al Covid.

Nonostante ciò, gli attori sarebbero obbligati a indossare guanti, mascherine e a rispettare la distanza di sicurezza. Inoltre, non sarebbe attualmente possibile girare sequenze in esterna.

A dire dello stesso Direttore, è fortemente ipotizzabile che si possa modificare la sceneggiatura adattandola all’emergenza attuale. L’ipotesi sembra più che plausibile, se si considera l’impostazione fortemente attuale delle tradizionali sceneggiature di Un posto al sole.