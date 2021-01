Scopriamo insieme tutte le anticipazioni televisive di Un Posto al Sole, dando uno sguardo a tutti gli eventi che si svolgeranno nel 2021.

Tanti sono gli eventi che scandiranno le nuove puntate di Un Posto al Sole, in questo 2021 appena iniziato. C’è chi lascia la soap opera, come Marina e c’è chi, invece, ritorna come Chiara che diventa una figura di spicco in radio.

Le novità – di certo – non mancheranno nella trama dei nuovi appuntamenti della telenovelas ambientata a Napoli. Pertanto, ce ne saranno delle belle.

Se siete curiosi di scoprire che piega prenderà la narrazione, non vi resta che continuare a leggere per scoprire tutti gli spoiler delle anticipazioni tv di Un Posto al Sole.

Un Posto al Sole, anticipazioni 2021: Marina lascia Napoli

Marina lascia Napoli. Una perdita molto importante per la soap opera, visto che il personaggio – interpretato da Nina Sodano – era uno dei più famosi e apprezzati dal pubblico del piccolo schermo che, da più di 20 anni, segue la telenovelas partenopea.

Come la stessa Nina ha rivelato sui social, la dipartita del suo personaggio non è dipesa da lei o da motivi personali, bensì da una scelta della produzione.

Il post dell’attrice:

L’uscita di Marina non è stata una mia scelta. Se Marina, tornerà e quando io questo ancora no lo so , l’unica certezza è la sua partenza. Grazi per la stima, affetto e tanto amore, non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia. Vi amo.❤️#godsavethequeen 👑 pic.twitter.com/hzsb3qEhWF — Nina Soldano (@NinaSoldano) January 11, 2021

Tanti i fan che si sono dispiaciuti di questa decisione, esortandola a non mollare e a ritornare, al più presto, nella soap, anche se pare una cosa molto difficile da attuare. Forse – anche se non ci sono conferme – l’uscita della Sodano dipenderebbe da motivi economici, legati ai suoi compensi.

Un Posto al Sole, il ritorno di Chiara

Anche se Marina va via, c’è un altro personaggio che fa ritorno nell’amata soap opera partenopea. Si tratta di Chiara, figlia del proprietario della radio.

Il suo ritorno nella storia – e quindi nell’emittente radiofonica – creerà non pochi problemi tra le persone che vi lavorano e, in particolare, la sua presenza – e i suoi modi di fare – daranno del filo da torcere a Michele.