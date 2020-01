Teresa, il terribile lutto: l’addio al Posto al sole, il cambiamento radicale di vita dell’attrice

Un posto al sole, la governante del soap più guardata d’Italia, cambia vita, ecco che fa oggi l’attrice Teresa Diacono

La soap più guardata d’Italia Un posto al sole è una delle trasmissioni più guardate da oltre 20 anni. Una soap ambientata nella bellissima Napoli con attori per lo più napoletani. Molti infatti sono affezionati alla soap e ogni giorno alla stessa ora, la trasmissione continua ad essere molto seguita.

Un posto al sole che fine ha fatto Teresa Diacono?

Nella soap napoletana però pare che negli ultimi anni siano venuti meno tanti attori, questa è la volta della bravissima governante Teresa Diacono, che dal 1998 al 2018 è stata grande protagonista di un Posto al sole. La donna infatti per oltre 20 anni è stato un personaggio importante per la fiction e la sua ” scomparsa ” è stato un grande dolore. Eppure sembra che l’attrice abbia voluto cambiare totalmente vita, ma cosa fa oggi l’attrice della soap.

Pare che di lei si siano perse completamente le tracce, eppure in molti si stanno chiedendo che fine abbia fatto l’attrice Teresa, ebbene vediamo insieme.

Che fa oggi Carmen Scivitarro?

L’attrice della soap ha cambiato totalmente vita. La governante, ruolo che interpretava nella soap, ha deciso di abbandonare il mondo della televisione, ma non per motivi di salute, ma solo per dedicarsi a cose completamente diverse.

Teresa infatti, ha deciso semplicemente di ritirarsi dalle scene dopo un grave lutto familiare. Anche se sono arrivate voci in cui si parlava di una presunta malattia della donna, ma a quanto pare sono tutte dicerie.

Oggi infatti la donna sembra stare bene, e vuole godersi soltanto gli anni che le rimangono lontano dal mondo dello spettacolo.