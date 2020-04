Un Posto al Sole, il “ritorno” di Gianluca Palladini alla soap napoletana

Un posto al sole torna con le repliche su Rai 3, che vedranno il ritorno di un personaggio legato ad Alberto Palladini. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme

Scopriamo insieme i dettagli delle anticipazioni relative alle repliche di Un posto al sole, le cui riprese sono state sospese per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Il ritorno di un personaggio…

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, i fan della soap opera avranno modo di assistere al ritorno di un personaggio legato ad Alberto Palladini. Si tratta del figlio di Alberto, Gianluca Palladini, interprete storico della soap opera di Rai 3, che farà ritorno sul set assieme ad altri attori.

Il personaggio è interpretato dall’attore Flavio Gismondi, assente dalle trame della soap ormai da diversi anni. Questo personaggio molto amato è tormentato dal conflitto con il padre Alberto e dall’amore nei confronti di Rossella.

…e la sua uscita di scena

Il personaggio di Gianluca vivrà un vero e proprio conflitto con il padre, tanto da essere coinvolto nell’accusa dell’aggressione di Alberto. Il suo animo si placherà dopo l’incontro con Rossella, che troverà il vero amore nella giovane.

Dopo aver trovato anche un posto di lavoro come cameriere al Caffè Vulcano, sembrerà andare tutto per il meglio al giovane, che in realtà si ritroverà a essere osteggiato da Renato e Niko.

I due non lasceranno in pace Gianluca, che si sentirà costretto a partire verso la Sardegna, alla ricerca di un nuovo lavoro. Partito, in un primo momento, soltanto per la stagione estiva, in realtà non farà più ritorno a Napoli.

Che fine ha fatto l’attore?

Il personaggio di Gianluca, non nominato così spesso neanche nelle nuove puntate di Un posto al sole, sembra proprio che non farà più ritorno nella soap opera.

Sembrerebbe essersi chiuso definitivamente il capitolo Gianluca Palladini, personaggio interpretato dal già citato Flavio Gismondi, che, dal 2012, anno in cui è comparso per l’ultima volta nella soap, ha continuato a impegnarsi nella sua carriera, collezionando successi in teatro.