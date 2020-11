Un Posto al Sole, i personaggi che lasceranno la soap: tutti i dettagli

Se nelle puntate di Un Posto al Sole i colpi di scena non mancano mai, i fan sono disperati dopo aver appreso che i personaggi più amati potrebbero lasciare la soap napoletana.

Non bastavano le trame complesse, gli amori e ci intrecci perché ora in Un Posto al Sole alcuni dei personaggi più amati potrebbero andare via. Vediamo di che cosa si tratta.

I personaggi marginali della soap

Tra le trame sempre più particolari e i colpi di scena inaspettati, ecco che arriva una notizia che ha fatto restare senza parole i fan della longeva soap napoletana. C’è poco da fare, negli anni sono tantissimi i personaggi di punta che hanno abbandonato – con alcuni ritorni che hanno sicuramente fatto piacere – e nel futuro non mancheranno altri addii dolorosi.

Secondo Blasting News, alcuni dei personaggi più amati sarebbero pronti a lasciare la soap piano piano. Oramai sembrano quasi più comparse e i loro ruoli sono altamente marginali.

Chi segue la soap però sa bene che le trame cambiano di continuo e che tutti i personaggi possono avere dei momenti di poca visibilità rispetto ad altri, per poi cambiare nuovamente e fare il contrario.

Ma chi sono questi personaggi che potrebbero dire addio ai fan secondo i rumors?

L’ex Vigile

Uno dei personaggi più divertenti e di grande spirito, ovvero Otello. Negli ultimi tempi – dopo la sua storia particolare con la moglie Teresina – si è visto solo in pochissime puntate e la storia ad oggi non sembra più incentrata su di lui. Lucio Allocca ha deciso di andare via?

La dottoressa milanese

Quasi da non credere ma anche la dottoressa Ornella in questo periodo ha un ruolo marginale. Che sia solamente un momento senza focus sul suo personaggio o un allontanamento lento?

Il giornalista

Michele Saviano è un volto storico della soap napoletana ed è impossibile credere possa andare via. In queste ultime puntate sarà nuovamente protagonista per aiutare Giulia Poggi a denunciare la truffa, ma poi? Lo vedremo ancora?

I due ex cognati combina guai

Una coppia storica quella formata da Raffaele e Renato, i due ex cognati che intrattengono con teatrini meravigliosi. Anche i loro personaggi sono attualmente in stand by, ma essendo i pilastri della soap potrebbe essere solo una piccola pausa prima di affrontare le nuove avventure.