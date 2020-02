Un Posto al Sole, il nuovo ruolo di ‘Giovanna Landolfi’: anticipazioni sino al 7 febbraio

Un posto al sole torna con nuove e imperdibili novità in base alle anticipazioni delle prossime puntate della soap opera italiana

Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, la soap opera in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai3.

Le novità di Un posto al sole

I fan attendono che, nelle prossime puntate della soap opera di Rai3, si chiuda la drammatica vicenda legata alla maestra di Bianca e che si risolva il triangolo amoroso che coinvolge Filippo (Michelangelo Tommaso), Serena (Miriam Candurro) e Leonardo (Erik Tonelli).

Nel frattempo, trapelano nuovi spoiler riguardanti i prossimi sviluppi della soap opera soap partenopea. Novità tra i personaggi, ad esempio, con l’addio di Andrea Pergolesi (Davide Devenuto).

Nei prossimi episodi della soap comparirà un nuovo personaggio interpretato dall’attore, cantante e mimo Lello Giulivo, anche se per il momento non ci sono molti dettagli sul suo nuovo ruolo.

Il ritorno di un personaggio

Un’altra novità riguarderà il personaggio di Giovanna Landolfi, che tornerà nella soap opera con un ruolo importante.

Giovanna Landolfi non si limiterà a comparire nelle prossime puntate della soap opera di Rai3, ma sembra proprio che acquisirà un ruolo rilevante all’interno della trama.

La donna sarà coinvolta in una storyline molto appassionante. L’ultima volta che è apparsa Giovanna Landolfi (Coltilde Sabatino) è stato pochi mesi fa, durante la vicenda incentrata su Diego Giordano (Francesco Vitiello) e l’incidente ad Aldo Leone (Luca Capuano).

In quella circostanza, Giovanna non aveva ricoperto un ruolo essenziale, ma adesso sembra che le cose cambieranno. Il commissario dovrebbe essere, infatti, coinvolto in una trama molto cupa e misteriosa che riguarderà più di un personaggio.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sugli svolgimenti della storyline che vedrà protagonista Giovanna, ma si preannunciano degli episodi di Un posto al sole decisamente interessanti.