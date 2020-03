Un Posto al Sole, Filippo ritrova l’amore: anticipazioni sino al 13 marzo

Un posto al sole torna con nuovi episodi che andranno in onda in prima serata su Rai3, durante i quali si seguirà soprattutto la storyline di Filippo

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole, durante i quali Filippo si scontrerà con Serena e verrà molto colpito da Cristina.

Lo scontro con Serena

Le anticipazioni di Un posto al sole, dal 10 al 13 marzo, mostrano nuovi sviluppi nella storyline di Filippo, che, nel corso delle nuove puntate, si ritroverà inizialmente in una situazione complicata, per poi riprendersi.

I fan della soap opera assisteranno all’ennesima discussione tra Filippo e Serena, la quale ha deciso di portare avanti la separazione per vie legali.

Si tratta di un durissimo colpo per Filippo, che imporrà a Serena un divieto molto severo: il Sartori ha deciso che Leonardo debba stare il più lontano possibile dalla loro piccola Irene.

L’incontro con Cristina

Nei prossimi episodi, Filippo farà un incontro che non lo spiazzerà. Il bel Sartori, infatti, conoscerà Cristiana Mannelli, la donna che potrebbe gestire lo yatch al posto di Leonardo.

La presenza di Cristiana non passerà inosservata: si tratta di una donna brillante, spiritosa e intelligente, dalla quale Filippo apparirà molto attratto.

Cristina piace molto anche a Roberto, che, assieme a Filippo, la inviterà a fare un giro insieme in barca.

Dopo un primo incontro con Cristina, Filippo la rivedrà una seconda volta, ma sarà di umore decisamente diverso per via dello scontro con Serena.

Una battuta pronunciata da Cristiana, però, sveglierà l’uomo e gli strapperà un sorriso. Sembra proprio che la donna riuscirà ad avere un fortissimo ascendente su Filippo, sarà in grado di tirargli su il morale e di fargli dimenticare il complicato periodo che sta vivendo.

Per scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole, non rimane che seguire la messa in onda su Rai3.