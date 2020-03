Un posto al sole torna su Rai 3 con nuovi e imperdibili episodi che si focalizzeranno principalmente sui dissapori tra Eugenio e Viola

Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole, in onda in prima serata su Rai 3 da lunedì 23 a venerdì 27 marzo 2020.

Dissapori tra i protagonisti

In base alle indiscrezioni relative alle prossime puntate di Un posto al sole, sembra proprio che le vicende si incentreranno su vari dissapori all’interno della soap opera di Rai 3.

Primo tra tutti quello fra alcuni dei condomini e Otello, che coinvolgerà anche Renato e Guido e andrà avanti per futili motivi; poi quello tra Serena e Filippo, che sembra non riescano davvero a risolvere i loro problemi coniugali;

infine ampio spazio verrà dedicato al dissapore tra Eugenio e Viola, che saranno protagonisti di varie discussioni.

Lo scontro tra Eugenio e Viola

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, i fan della soap di Rai 3 avranno modo di osservare l’ambiguo comportamento di Eugenio, che tenterà di chiedere aiuto a Raffaele, con l’obiettivo di preservare a ogni costo la stabilità della sua famiglia.

Eugenio, nel frattempo, deciderà di non raccontare nulla a Viola dei suoi segreti, mentre Raffaele e Ornella vorrebbero rivelarle ogni cosa.

Viola a un certo punto scoprirà la verità riguardo il marito e si arrabbierà moltissimo. Tra i due vi sarà una discussione, dopo di che Eugenio prenderà un’importante decisione destinata a cambiare gli equilibri della sua famiglia.

Tornata la pace tra i due, Viola deciderà di rimanere al fianco di Eugenio, mentre quest’ultimo vorrà puntare le indagini su un uomo del clan dei Tregara.

Infine, Serena e Filippo litigheranno per la scelta della babysitter ideale della piccola Irene, mentre gli abitanti di palazzo Palladini si preoccuperanno per via dell’irruenza con cui Otello rientrerà a casa.