Un Posto al Sole, chi è la new entry che cambierà la vita di Filippo Sartori?

Un posto al sole torna su Rai3 con nuove e imperdibili puntate che si focalizzeranno su una incredibile novità, l’arrivo di un personaggio che potrebbe sconvolgere gli equilibri della soap

Scopriamo cosa accadrà nei prossimi episodi di Un posto al sole, segnati dall’arrivo di un personaggio interpretato dalla bella e talentuosa Debora Franchi.

L’arrivo del nuovo skipper

Nel corso delle ultime puntate di Un posto al sole, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha fatto notare a Filippo (Michelangelo Tommaso) la necessità di trovare al più presto un nuovo skipper di fiducia, che sostituisca Leonardo (Erik Tonelli) per la loro attività di chartering.

Leonardo, infatti, non può più ricoprire il ruolo per il quale era stato assunto e al suo posto dovrà necessariamente sopraggiungere qualcun altro. Si sarebbe potuto trattare anche di uno dei protagonisti della soap opera, e invece non è così, perché Un posto al sole si prepara ad accogliere un nuovo personaggio.

Il personaggio di Cristiana

A sostituire Leonardo ci penserà Cristiana, che verrà assunta da Filippo. Il Sartori resterà molto colpito dalla presenza della donna e deciderà di affidarsi a lei.

L’arrivo di Cristiana sembra promettere bene, specialmente dal momento in cui Leonardo e Serena saranno sempre più uniti e nelle prossime puntate vi saranno degli importanti sviluppi per i loro personaggi.

Nella vita di Filippo entrerà quindi un nuovo personaggio femminile, Cristiana, che avrà il volto dell’affascinante attrice e modella Debora Franchi.

La donna avrà modo di lavorare a stretto contatto con Filippo, il tutto mentre la relazione tra l’uomo e Serena si sfascerà. Cristiana sarà la nuova fiamma di Filippo o servirà solo da espediente per ingelosire Serena e darle l’input di dimenticare Leonardo e tornare dal compagno?

Per scoprire cosa accadrà, non ci rimane che attendere i prossimi episodi di Un posto al sole, in onda in prima serata su Rai3, dal lunedì al venerdì!