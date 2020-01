Il triste addio al cast di Un posto al sole, l’ultima puntata registrata per l’attore più amato della soap

Un posto al sole, Davide Devenuto decisione drastica all’interno della soap. L’attore abbandona le scene, ecco perchè

La bellissima soap sulla RAI, Un posto al sole, è una delle soap più seguite e amate ormai da anni. Nata negli anni ’90, la soap ha ricevuto e incrementato un enorme successo con il passare degli anni, tanto che ancora oggi,a distanza di 20 anni è ancora molto seguita.

Un posto al sole, Davide Devenuto la decisione drastica

Ma oltre ad essere una delle soap più seguite, anche gli attore son molto amati dai numerosissimi fans. Il pubblico infatti di Un posto al sole è molto affezionato alla serie, ma a quanto pare uno degli attori più importanti del set, lascerà le scene. Di chi stiamo parlando? Beh parliamo proprio del giovane Davide Devenuto. L’a notizia però non ha fatto molto scalpore, pare infatti che l’attore già in passato, in un intervista, avrebbe accennato ad un abbandono della soap napoletana.

Davide Devenuto, perché lascia un posto al sole

Il giovane infatti in un intervista ha parlato di un venutale abbandono di Un posto al sole, dopo anni dalla sua presenza, infatti ha deciso di farsi da parte e sperimentare altre strade. Il motivo di tale decisione però non è stato reso noto. L’attore infatti ha parlato solo di voler lasciare la fiction, ma probabilmente avrà le sue ragioni. In ogni caso la sua decisione non è passata inosservata è in tantissimi dei suoi amici del set ha deciso di organizzare una festa per l’attore e salutarlo, augurandogli il meglio. Lo stesso Patrizio Rispo infatti ha scritto: