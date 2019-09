Un Posto al Sole, curiosità: Nina Soldano tra le lacrime “Ho superato il dramma, grazie a mio marito”

Nina Sodano, la Marina Giordano di Un Posto al Sole, mostra il suo animo fragile e racconta il grande dramma della sua vita

Noi siamo abituati a vederla in Un Posto al Sole, determinata e fredda ma nella realtà Nina Soldano è totalmente differente. Oggi racconta il suo personale dramma.

Il marito di Nina Soldano

Algida, determinata e senza scrupoli nella soap – solare, raggiante e divertente nella vita reale. Quattordici anni di differenza con il marito Teo Bordagni e un amore che va oltre ogni limite.

Lei ha respinto fortemente l’epiteto di Toy Boy evidenziando più volte il fatto che lui

“ha più di 40 anni e non è un boy e io non mi sento centenaria, anzi! 56 anni e mi difendo – li porto discretamente no?”

Una provocazione andata avanti anche con l’invito a partecipare a programmi estremi con Isola dei Famosi e Pechino Express, convinta che il marito sarebbe il primo a divertirsi in situazioni del genere.

Un matrimonio tre anni fa da favola, rovinato in parte da un dramma che l’ha colpita direttamente e alla quale non ha potuto far altro che scontrarsi.

Il grande dramma affrontato grazie a Teo Bordagni

Nina Soldano si confessa al settimanale “Chi”, raccontando che solo ora dopo tre anni è riuscita a concedersi la Luna di Miele con suo marito.

Si sono sposati nel 2016 ma poco dopo ha scoperto che entrambi i genitori fossero malati:

“non mi sarei mai allontanata da loro, sono mancati a dicembre 2018 il padre e luglio la madre”

Senza il marito non avrebbe potuto sopportare un tale dolore e la Luna di Miele è riuscita a colmarlo un pochino, rendendo tutto meno difficile.

Un amore discreto, vissuto anche sui social ma in maniera divertente e per far vedere che tutti possono innamorarsi nonostante la differenza d’età.