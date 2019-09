Un Posto al Sole, curiosità: Andrea Pergolesi diventa Antonio Costello

Noi lo conosciamo come Andrea Pergolesi di Un Posto al Sole, ma da stasera diventerà Antonio Costello – un tipo da non frequentare assolutamente

Quanto amiamo Andrea di Un Posto al Sole? Lui che ha spezzato tanti cuori ora diventa un uomo molto temuto che dal suo castello controlla tutto. Ecco cosa ci dobbiamo aspettare.

Andrea Pergolesi in lacrime per la partenza di Alice

Andrea in questi giorni è molto combattuto proprio per quello che sua figlia Alice ha deciso insieme alla madre. Per loro un trasferimento definitivo a Londra, che le porterà via da Napoli e con la brutta sensazione di vedersi sempre meno.

Pergolesi ha tanta paura che ogni cosa costruita sino ad oggi possa venire vanificata in un attimo e si offende con la figlia – nonché con la madre di quest’ultima – per non avergli detto nulla in merito a questa idea.

Nel mentre continua il suo impegno al Vulcano, che riesce a tenerlo lontano con la mente da tutti questi problemi più grandi di lui. Come farà nel futuro? Non ci resta che attendere.

Il ruolo di Davide Devenuto in Rosy Abate 2

Ma da questa sera il tanto amato attore Davide Devenuto cambia veste. Non più il sorridente e paterno Andrea, ma un uomo pericoloso e senza scrupoli.

Parte infatti la seconda – e tanto attesa – stagione di Rosy Abate e lui sarà il boss Antonio Costello e il suo obiettivo non sarà altro che il piccolo Leonardo, ora adulto e pronto a prendere il posto della madre.

Due personaggi opposti che daranno a noi fan l’opportunità di vedere un Davide Devenuto nuovo, “cattivo” e spietato facendoci dimenticare fino a domani sera il bello e bravo Andrea.

Una stagione ricca di colpi di scena, con un ruolo chiave che il nostro protagonista della soap napoletana interpreterà magistralmente!