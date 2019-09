Un Posto al Sole, curiosità: Andrea Pergolesi lascia la soap, l’attore Davide Devenuto vuole una pausa

Quante curiosità da Un Posto al Sole! I personaggi non ci lasciano mai a bocca asciutta e quella di Davide Devenuto è una bomba che lasciato tutti senza parole

Un Posto al Sole e le sue curiosità ci fanno capire che dietro a questa soap – la più amata – ci sia un mondo e una vera famiglia. Ma ora Davide Devenuto lancia uno scoop che lascia i fan dubbiosi.

Il successo di Rosy Abate 2

Siamo abituati a vedere Davide Devenuto nei panni di Andrea Pergolesi, l’eterno Peter Pan dal sorriso coinvolgente che aiuta tutti e sa come far sorridere le persone intorno a lui.

Ora però abbiamo avuto l’onore di vederlo in panni completamente differenti, come quelli del Boss Antonio Costello – un imprenditore senza scrupoli che attira nella sua rete Leonardo, il figlio di Rosy Abate.

Scaltro, cattivo e senza sentimenti – questo ruolo ci ha mostrato un lato dell’attore che sta riscuotendo tantissimo successo e commenti positivi tra gli utenti. Una esperienza che non si fermerà qui ma sarà solo l’occasione per interpretare tanti ruoli diversi, per mostrare la sua bravura.

Andrea Pergolesi dice addio a Palazzo Palladini?

In questi giorni i fan della soap sono preoccupati, proprio perché Devenuto ha rilasciato una intervista a Grazia evidenziando:

“15 anni sono tanti e devo tanto ad andrea. ma sto per prendermi una pausa”

Sottolineando di come la soap gli abbia regalato successo e popolarità, ma di aver bisogno di staccare un attimo da tutto. Questo ci fa sperare e credere che non si tratti di un addio ma solo di un arrivederci, magari per pensare a nuovi progetti e stare con la sua famiglia:

“mi piacerebbe lavorare con garrone, salvatores o sorrentino”

Una famiglia bellissima grazie all’amore di Serena Rossi – la storica Carmen moglie di Filippo Sartori – e il loro splendido bambino.