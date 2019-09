Un Posto al Sole, curiosità: una ‘nuova figlia’ per Franco e Angela

Nuove curiosità di Un Posto al Sole, la soap che non ci lascia mai soli e ci regala sempre qualche colpo di scena. Oggi in particolare su Angela e Franco Boschi!

Un Posto al Sole ha tantissime curiosità e questa volta ci concentriamo sulla dolcissima famiglia Boschi e su questa nuova figlia che busserà nelle nostre case.

I protagonisti di Upas crescono con la soap

La famiglia di Upas ha visto nel tempo tantissimi personaggi che sono rimasti, andati via e addirittura ritornati dopo tanti anni. Ma quando si parla di protagonisti storici, non possiamo far altro che notare di essere cresciuti insieme a loro in tutti questi anni.

Anche i bambini di ieri sono gli stessi oggi adulti, vedi Niko – Vittorio e anche Rossella. Questo volere della produzione è molto importante, infatti serve per dare veridicità alla serie: i fan della soap trovano nei protagonisti una grande famiglia e sarebbe inopportuno cambiare volto ad una persona o cambiarlo di punto in bianco.

Ma in alcuni casi accade, sopratutto se parliamo di bambini. Cosa sta per accadere?

La nuova figlia di Angela e Franco Boschi

No, Angela e Franco non stanno per avere un’altra bambina ma la figura della timida Bianca subirà una trasformazione. Arriva nel cast Sofia Piccirillo prenderà il posto della piccola Sveva Anna Carleo per dare al suo personaggio qualcosa di diverso.

Lei cresce e ci saranno nuove importanti storie, soprattutto per il padre geloso e molto possessivo, che ora vede la figlia quasi adolescente interessarsi ad altro oltre ai giochi.

Angela e Franco sono sempre stati importanti per la soap, tanto che Beppe Zarbo e Angela Ruffo non hanno mai abbandonato il loro personaggio, cambiando nel tempo e dando ai fan sempre nuovi colpi di scena.

Ora ci penserà anche la nuova Bianca ad arricchire le storie: non ci resta che vedere cosa accadrà!

