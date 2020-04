Un posto al sole è in onda su Rai 3 con le repliche: scopriamo come l’attuale cast di attori sta trascorrendo la quarantena

L’interruzione delle riprese di Un posto al sole ha costretto gli attori a fermarsi, vediamo insieme come stanno trascorrendo questo periodo di lockdown!

Riprese sospese

Non era mai accaduto fino a questo momento che le riprese di una delle soap opere più amate dagli italiani, Un posto al sole, venissero sospese e le nuove puntate della fiction di Rai 3 non venissero mandate in onda.

L’evento è di per sé storico, ma purtroppo inevitabile a causa dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta vivendo per via della pandemia da Coronavirus.

Il set, tanto amato dai telespettatori, ha per il momento chiuso i battenti con la speranza che riapra presto e che la trama possa proseguire con i suoi sviluppi: nel frattempo, su Rai 3 stanno andando in onda le repliche della soap opera.

Gli attori in quarantena

Ai fan di Un posto al sole mancano gli attori e i personaggi, che li hanno accompagnati tutti i giorni, per anni. Perciò è lecito che si chiedano come questi stiano trascorrendo la quarantena, in modo da sentirsi anche più vicini alla loro quotidianità.

Molti degli attori, si prestano a dirette su Instagram per parlare assieme ai fan della soap opera: il format prende il nome di #unpostoacasa e prevede appuntamenti fissi, che si svolgono proprio sul profilo ufficiale di Un posto al sole.

Patrizio Rispo e Maurizio Aiello sono inoltre intervenuti in collegamento video, durante la puntata di Storie Italiane dell’8 aprile 2020, per raccontare a Eleonora Daniele i dettagli della loro quarantena.

Entrambi stanno trascorrendo gran parte del tempo in cucina: sono talmente tante le ore spese in cucina, da aver soprannominato goliardicamente questo periodo di lockdown “Un Pasto al Sole”.