Un posto al sole, dopo il coming out l’attore confessa: ‘Non mi accettavo’

Un Posto al Sole è tra le soap opera più amate dai telespettatori italiani, che in questi ultimi giorni hanno sofferto per l’addio di una delle protagoniste più amate, Marina Giordano interpretato da Nina Soldano.

Di recente un altro degli attori del cast, ha fatto parlare di se, a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate al settimanale Vero. Scopriamo di più.

A parlare alla rivista diretta da Laura Bozzi, il celebre attore partenopeo Cosimo Alberti che nella soap di Rai 3 interpreta l’iconico vigile Salvatore Cerruti il quale intrattiene una relazione amorosa con il Dottor Bruno Sarti.

Il noto maestro di teatro, ha parlato a cuore aperto ai suoi ammiratori, rivelando che alle pagine del settimanale che il suo coming out all’interno della soap, è andato di pari passo con il coming out nella sua vita fuori dal set.

Un momento difficile per l’attore, ‘quando nel 2016 Cerruti ha rivelato il suo orientamento sessuale’ durante le riprese di Un Posto al Sole.

Ciò ha significato per Alberti scontrarsi con una ‘verità interiore scomoda’, ecco perchè:

‘Non accettavo me stesso perchè la società non me lo permetteva’