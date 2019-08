Un Posto al Sole, chiusura estiva sino al 23 agosto: cosa vedremo nella nuova stagione?

Un Posto al Sole va in vacanza e ci lascia con il fiato sospeso. Diamo una sbirciatina a cosa accadrà al loro ritorno? Ecco gli spoiler!

Un Posto al Sole ci saluta e quello che sta per accadere nella nuova stagione sarà molto particolare, tanto che non vediamo l’ora ricominci tutto quanto.

La chiusura estiva della soap napoletana

La nostra soap napoletana che ci tiene compagnia ogni sera, va in vacanza. Non potremo più vedere le nostre facce amiche dal 12 agosto sino al 23 agosto lasciando tutti i telespettatori con il fiato sospeso soprattutto dopo la intrepida puntata di questa sera.

Due lunghissime settimane per capire le sorti di tutti i personaggi, che proprio durante questa ultima puntata ci hanno lasciato con il fiato sospeso. Cosa accadrà nella nuova stagione?

Gli spoiler della nuova stagione

I produttori non hanno lasciato spazio allo spoiler, per questo motivo si sanno pochissime cose sulla nuova stagione della nostra soap preferita.

Due ritorni molto graditi, che saranno quello di Viola ed Elena – pronte a varcare nuovamente la porta di Palazzo Palladini per incredibili vicende. Non sappiamo se ci sarà qualcosa che legherà il ritorno delle due ragazze, amiche da sempre, ma gli spoiler ci avvertono che un dramma è nell’aria.

Da non dimenticare la lotta di Vittorio per capire chi sia degno del suo amore, tra la sfortunata Alex e la spregiudicata Anita: due ragazze completamente diverse ma in grado di far girare la testa a Del Bue.

Non mancheranno sicuramente le tensioni tra Serena, Leonardo e Filippo con quel bacio rubato e quel feeling palpabile. Curiosi anche di sapere la sorte del padre di Alex e Mia – oggi Carla – che vorrà a tutti i costi incontrare le sue figlie. Riuscirà nel suo intento?