La riconoscete? Oggi è l’attrice più amata di Un posto al sole – FOTO

Nello scatto era solo una bambina nell’atto di ricevere la prima comunione, mentre oggi è una delle attrici più amate di Un posto al sole.

Viso paffuto e occhi grande, oggi la bimba in foto è molto cambiata ed è una talentuosa attrice!

Chi è la bambina in foto?

Da giorni ormai circola sul web una foto che ritrae una bambina misteriosa, della quale solo in pochi hanno scoperto l’identità.

Nello scatto, è una bimba piccola dal viso paffuto, l’espressione da dura e i capelli castani.

Indossa un abito da cerimonia, da prima comunione, e un velo con dei decori che le incornicia il viso.

Era solo una bambina all’epoca e sicuramente non si sarebbe mai aspettata di diventare una delle attrici di soap più amate dal pubblico italiano, in particolare da quello della Rai.

Avete capito di chi si tratta?

Oggi è un’attrice di successo, scopriamo chi è

Da piccola era una bambina piena di sogni come tante, in seguito, però, sarebbe diventata un’attrice di successo, apprezzata per le sue performance quotidiane all’interno di una soap opera di Rai.

Non solo! Perché quella splendida bambina un giorno avrebbe preso parte al programma “Indietro tutta!” e avrebbe esordito al cinema con “Disperatamente Giulia”.

L’attrice ha recitato anche in Incantesimo ed è diventata uno dei volti di successo di Un posto al sole. Avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Nina Soldano!

Nina Soldano è la bellissima e talentuosa interprete di Marina Giordano nella soap opera partenopea Un posto al Sole.

A postare la foto che la ritrae da bambina è stata la stessa attrice, che su Instagram vanta un seguito di 133 mila followers circa.

La foto in questione ha fatto il pieno di like e ha attirato l’interesse dei fan, che hanno commentato con giudizi positivi nei confronti dell’attrice.