Un posto al sole, riconoscete l’attrice da bimba? Una delle più amate

Avete riconosciuto quel tenero sorriso e quegli occhioni blu? Oggi è uno dei volti più amati della soap Un posto al sole. Ecco di chi si tratta.

Oggi è tra le donne più belle del panorama televisivo italiano oltre ad essere uno degli interpreti più stimati dell’iconica soap di Rai 3.

Uno splendido fiore sbocciato con i venti freschi dei primi giorni di settembre.

Avete capito di chi si tratta? Provate a scrutare quegli occhioni blu profondi e vispi.

In quale dei personaggi di Un Posto al sole credete di averli rivisti?

Chi è la dolcissima bimba in foto?

Si tratta proprio di lei, della bellissima e seducente attrice e conduttrice originaria di Busto Arsizio.

Classe 1982, nella celebre soap interpreta a partire dal 2001 l’iconico personaggio di Viola Bruni, una figura emblematica all’interno della storica soap, per il suo essere mutevole, un aspetto che è molto amato dalla stessa attrice che le ha dato la vita.

Sicuramente ora avrete capito che, dietro quel visino, si cela la meravigliosa Ilenia Lazzarin.

Carriera e vita privata

Appassionata del mondo dello spettacolo, dopo essersi laureata in Scienze dell’Educazione, ha iniziato a lavorare in ambito pubblicitario partecipando ad una nota campagna per il sito web Clarence.

Successivamente, nel 2001, entra a far parte del cast della seguitissima soap di Rai 3, Un Posto al Sole che le donerà la giusta notorietà per essere scelta come protagonista all’interno di altre note serie andate in onda sul piccolo schermo.

Tra queste, ricordiamo Un Passo da Cielo, con Terence Hill, e Le ali della vita con Virna Lisi e Sabrina Ferilli.

In ultimo, indimenticabile la sua partecipazione nelle vesti di conduttrice del celebre Reality di Fox Life, Il Contadino cerca moglie.