Un Posto al Sole, anticipazioni: Alex dice addio a Vittorio

Un Posto al Sole ha delle anticipazioni che ci faranno restare a bocca aperta e proprio quello che stavamo temendo, accadrà! Ecco gli spoiler

Le Un Posto al Sole anticipazioni ci danno dei dettagli molto netti, in merito alla storia di Alex e non solo. Che cosa sta per succedere ai nostri protagonisti?

La difficile realtà di Alex

Non è di certo un bel periodo per Alex, considerato tutto il caos che accade alla sua famiglia: la madre non sta bene, Mia è sempre più confusa e Carla – il padre – cerca di insinuarsi nelle loro vite senza lasciar loro scampo.

Ma quello che andrà a sgretolarsi sarà l’unica cosa che la ragazza pensava fosse salda, autentica e senza alcun problema. Facciamo però chiarezza nella storia.

Come sappiamo Anita ha iniziato a lavorare in radio dove c’è anche Vittorio e Alex, inizialmente, ha preso bene la notizia senza dire nulla anche perché ancora ignara dei trascorsi dei due ragazzi.

Mia nel mentre vuole vedere la madre e grazie ai consigli di Silvia, Alex si presenta fuori da scuola della ragazzina proprio con Rosaria. Mia sarà così felice di passare del tempo con la sua mamma e la giornata si svolgerà nel migliore dei modi: ma non per Alex.

La fine dell’amore con Vittorio

Non è ancora chiaro come Alex venga a scoprire del tradimento, ma ciò che resta sicuro è che la ragazza conoscerà ogni minimo particolare e scegliera come affrontare tutto.

Non dirà la verità a Vittorio, lasciandolo senza spiegazione e il giovane resterà nel dubbio – e nello sconforto per averla persa. Ciò di ancora più grave sarà il fatto che con tutti i problemi la ragazza si chiuderà in se stessa prendendo una serie di decisioni avventate e dolorose.

Non ci resta che attedere per avere qualche dettaglio in più.