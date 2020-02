Un Posto al Sole, “La terribile vendetta”: anticipazioni sino al 14 febbraio

Un posto al sole torna in onda su Rai 3 con nuove e imperdibili puntate che apporteranno importanti sviluppi all’interno della trama della soap opera

Scopriamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, trasmesse dal lunedì al venerdì su Rai3.

Giulia e Marcello ai ferri corti

Dal 10 al 14 febbraio, Un posto al sole si focalizzerà in particolare sul personaggio di Giulia, che sembra proprio non riuscire a tirarsi fuori dall’intricata situazione con Marcello.

Le anticipazioni relative alle nuove puntate in onda su Rai 3 rivelano che, dopo aver avuto una dura discussione telefonica con Marcello, Giulia dovrà si ritroverà a scegliere a chi credere. La donna sarà quindi dubbiosa e turbata.

Nel frattempo, Arianna proverà a mettersi in contatto con Andrea, con l’obiettivo di fargli sapere della nuova convocazione del Tribunale dei minori. La donna avrà, però, molta difficoltà a rintracciare suo marito.

La vendetta di Nunzia su Alberto

Il personaggio di Alberto, invece, si ritroverà a vivere una particolare situazione di disagio: l’uomo, infatti, sarà in ansia e temerà di perdere il suo posto di lavoro all’interno dei Cantieri. Per ovviare al problema, si metterà in contatto con una sua vecchia conoscenza.

A complicare ancor di più le cose ci penserà Nunzia, iraconda nei confronti di Alberto, in quanto colpevole di aver fatto stare male di nuovo Clara. Il personaggio di Nunzia metterà in atto una vera e propria vendetta, rivolgendosi a un uomo del suo passato.

Nel frattempo ai Cantieri si discuterà del prossimo candidato per l’incarico di amministratore delegato: Marina avanzerà un’idea che potrebbe mettere tutti d’accordo.

Il Palladini subirà una violenta aggressione e comprenderà di essersi cacciato in una vicenda più grande di lui, tanto da non vedere quasi via d’uscita.

Infine proseguono i progetti di Vittorio e Patrizio, intenzionati ad andare a vivere insieme.